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Центробанк заподозрил в выводе активов бывшего страховщика сотрудников МВД
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Центробанк заподозрил в выводе активов бывшего страховщика сотрудников МВД 

BFM.RU 39 минут назад
Центробанк обнаружил признаки вывода активов у «Центрального страхового общества», выигравшего в конце 2017 года тендер на страхование полицейских стоимостью почти 14 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Временная администрация подозревает в выводе активов собственников и бывший менеджмент страховой компании, лишенной регулятором лицензии 25 мая 2018 года. Информация об этих операциях, являющихся уголовно наказуемыми, направлена в правоохранительные органы, отмечает ЦБ.
На рассмотрении Арбитражного суда Московской области находится заявление о признании «Центрального страхового общества» банкротом, заседание по нему назначено на 1 августа. По оценкам временной администрации, активов страховщика не хватит для исполнения обязательств перед кредиторами. «Центральное страховое общество» получило лицензию на страхование госслужащих только в декабре 2017 года и через несколько дней выиграло тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. Сумма контракта составила 13,7 млрд рублей.
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