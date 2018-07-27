ЦБ заявил о наличии признаков вывода активов руководством и собственниками экс-страховщика МВД

Временная администрация экс-страховщика МВД «Центрального Страхового Общества» обнаружила в деятельности бывшего руководства и собственников компании признаки вывода активов, следует из сообщения Банка России

«Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов общества», — говорится в сообщении.

В ЦБ заявили, что информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

По оценке временной администрации, размер имущества компании недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, добавили в ЦБ.

Арбитражный суд Московской области 27 июня принял заявление о признании компании банкротом. Рассмотрение дела назначено на 1 августа. Банк России в мае отозвал лицензию на осуществление страхования и перестрахования у «Центрального страхового общества». Решение принято в связи с тем, что компания не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства.

Согласно сайту «Центрального Страхового Общества», МВД заключило с ЦСО госконтракт обязательного государственного страхования жизни и здоровья своих сотрудников на 2018-2019 годы.