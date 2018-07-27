Ещё
ЦБ заявил о наличии признаков вывода активов руководством и собственниками экс-страховщика МВД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ заявил о наличии признаков вывода активов руководством и собственниками экс-страховщика МВД 

Rambler News Service 1 час назад
Временная администрация экс-страховщика МВД «Центрального Страхового Общества» обнаружила в деятельности бывшего руководства и собственников компании признаки вывода активов, следует из сообщения Банка России.
«Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов общества», — говорится в сообщении.
В ЦБ заявили, что информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.
По оценке временной администрации, размер имущества компании недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, добавили в ЦБ.
Арбитражный суд Московской области 27 июня принял заявление о признании компании банкротом. Рассмотрение дела назначено на 1 августа. Банк России в мае отозвал лицензию на осуществление страхования и перестрахования у «Центрального страхового общества». Решение принято в связи с тем, что компания не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства.
Согласно сайту «Центрального Страхового Общества», МВД заключило с ЦСО госконтракт обязательного государственного страхования жизни и здоровья своих сотрудников на 2018-2019 годы.
Rambler News Service: последние новости
Основатель Papa John's подал в суд на компанию после отставки Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за квартального отчета Facebook Группа «АвтоВАЗ» получила прибыль по МСФО в I полугодии против убытка годом ранее
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина103
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети286
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной765
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта213
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий762
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение