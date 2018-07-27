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«Матч ТВ» сократил чистый убыток в 2017 году в 34 раза
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«Матч ТВ» сократил чистый убыток в 2017 году в 34 раза 

Rambler News Service 1 час назад
Телеканал «Матч ТВ» сократил чистый убыток в 34 раза по итогам 2017 года, с 1,73 млрд рублей в 2016 году до 51,1 млн рублей по итогам прошлого года, следует из отчетности управляющей телеканалом компании «Национальный спортивный телеканал», указано в СПАРК.
Выручка компании снизилась с 13 млрд рублей до 12,5 млрд рублей.
Ранее глава холдинга «Газпром-медиа», в который входит телеканал, Дмитрий Чернышенко [заявлял] (https://rns.online/it-and-media/CHernishenko-ozhidaet-vihoda-Match-TV-na-samookupaemost-v-etom-godu-2018-07-24/), что по итогам 2018 года холдинг рассчитывает вывести телеканал на самоокупаемость.
Эфирный телеканал «Матч ТВ» был запущен осенью 2015 года на частоте спортивного телеканала ВГТРК «Россия 2». Телеканал входит в одноименный субхолдинг, который, в свою очередь, входит в Газпром-медиа.
«Газпром-медиа» по итогам 2017 года сократил чистый убыток в 8 раз по итогам 2017 года, с 28,3 млрд рублей до 3,4 млрд рублей, [сообщал] (https://rns.online/it-and-media/Gazprom-media-sokratil-chistii-ubitok-v-8-raz-po-itogam-2017-goda-2018-03-29/) ранее медиахолдинг.
В пресс-службе телеканала на момент публикации материала не предоставили комментарий.
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