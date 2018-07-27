ЦБ РФ подозревает бывшее руководство экс-страховщика МВД в выводе активов

ЦБ в конце мая отозвал у ЦСО лицензии из-за несоблюдения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Как следует из информации на сайте страховщика, ранее компания заключила с МВД госконтракт обязательного государственного страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно.

"Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов общества", — говорится в сообщении ЦБ.

По оценке временной администрации, размер активов компании недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. Арбитражный суд Московской области в настоящее время рассматривает заявление о признании компании банкротом.

"Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами и собственниками общества, направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", — заключает ЦБ.