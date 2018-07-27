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ЦБ РФ подозревает бывшее руководство экс-страховщика МВД в выводе активов
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ЦБ РФ подозревает бывшее руководство экс-страховщика МВД в выводе активов 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Банк России подозревает бывшее руководство и собственников экс-страховщика МВД России — компании «Центральное страховое общество» (ЦСО) в выводе активов, направил материалы в правоохранительные органы, сообщил регулятор в пятницу.
ЦБ в конце мая отозвал у ЦСО лицензии из-за несоблюдения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Как следует из информации на сайте страховщика, ранее компания заключила с МВД госконтракт обязательного государственного страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно.
"Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов общества", — говорится в сообщении ЦБ.
По оценке временной администрации, размер активов компании недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. Арбитражный суд Московской области в настоящее время рассматривает заявление о признании компании банкротом.
"Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами и собственниками общества, направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", — заключает ЦБ.
Что касается МВД, оно в июле получило нового страховщика жизни и здоровья сотрудников — "ВТБ Страхование". Согласно распоряжению правительства РФ, эта «дочка» ВТБ обеспечит их страховую защиту в 2018-2019 годах.
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