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Капитализация Twitter снизилась на $3,3 млрд на фоне публикации отчетности
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Капитализация Twitter снизилась на $3,3 млрд на фоне публикации отчетности 

Rambler News Service 1 час назад
Капитализация Twitter снизилась на $3,3 млрд по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии на фоне публикации отчетности, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
По состоянию на 17:02 мск стоимость акции Twitter падала на 17,35% — до $35,5. Капитализация составила $27,52 млрд
Сегодня Twitter в своей отчетности сообщил, что среднее количество пользователей сервиса во II квартале 2018 года снизилось на 1 млн человек по сравнению с I кварталом. При этом в годовом выражении показатель вырос с 326 млн до 335 млн человек.
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