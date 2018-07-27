Капитализация Twitter снизилась на $3,3 млрд на фоне публикации отчетности

Капитализация Twitter снизилась на $3,3 млрд по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии на фоне публикации отчетности, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

По состоянию на 17:02 мск стоимость акции Twitter падала на 17,35% — до $35,5. Капитализация составила $27,52 млрд

Сегодня Twitter в своей отчетности сообщил, что среднее количество пользователей сервиса во II квартале 2018 года снизилось на 1 млн человек по сравнению с I кварталом. При этом в годовом выражении показатель вырос с 326 млн до 335 млн человек.