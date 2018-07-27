Гордеев: Поддержка российского агроэкспорта потребует 500-700 млрд рублей 

В течение ближайших шести лет на поддержку экспорта российской сельскохозяйственной продукции потребуется от 500-700 миллиардов рублей. О этом заявил вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки по Тверской области.
"У нас есть госпрограмма с достаточно большим объемом поддержки в размере 240 миллиардов рублей, но сейчас рассматривается вопрос национального проекта, где аграрный сектор идет как экспортно-ориентированная отрасль", цитирует РИА Новости вице-премьера.
По его словам, на программу по развитию экспорта Минсельхоз РФ запросил 700 миллиардов рублей на шесть лет.
"Наверное, минимум 500 миллиардов рубле будет выделено", — заключил он. Напомним, что согласно президентскому указу, до 2024 года экспорт сельхозпродукции должен быть увеличен до 45 миллиардов долларов.