Гордеев: Поддержка российского агроэкспорта потребует 500-700 млрд рублей

"У нас есть госпрограмма с достаточно большим объемом поддержки в размере 240 миллиардов рублей, но сейчас рассматривается вопрос национального проекта, где аграрный сектор идет как экспортно-ориентированная отрасль", цитирует РИА Новости вице-премьера.

По его словам, на программу по развитию экспорта Минсельхоз РФ запросил 700 миллиардов рублей на шесть лет.

"Наверное, минимум 500 миллиардов рубле будет выделено", — заключил он. Напомним, что согласно президентскому указу, до 2024 года экспорт сельхозпродукции должен быть увеличен до 45 миллиардов долларов.