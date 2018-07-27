Ещё
Гордеев: Поддержка российского агроэкспорта потребует 500-700 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гордеев: Поддержка российского агроэкспорта потребует 500-700 млрд рублей 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
В течение ближайших шести лет на поддержку экспорта российской сельскохозяйственной продукции потребуется от 500-700 миллиардов рублей. О этом заявил вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки по Тверской области.
"У нас есть госпрограмма с достаточно большим объемом поддержки в размере 240 миллиардов рублей, но сейчас рассматривается вопрос национального проекта, где аграрный сектор идет как экспортно-ориентированная отрасль", цитирует РИА Новости вице-премьера.
По его словам, на программу по развитию экспорта Минсельхоз РФ запросил 700 миллиардов рублей на шесть лет.
"Наверное, минимум 500 миллиардов рубле будет выделено", — заключил он. Напомним, что согласно президентскому указу, до 2024 года экспорт сельхозпродукции должен быть увеличен до 45 миллиардов долларов.
Российская Газета: последние новости
Роскачество назвало самое вкусное сливочное масло из регионов Интернет-ритейлеры Quelle и Otto уйдут из России Coca-Cola объявила о повышении цен
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта189
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной665
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара131
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать80
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение