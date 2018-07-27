Чистая прибыль Moody's Corp. в I полугодии выросла на 14%

МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Moody's Corporation, владеющей рейтинговым агентством Moody's, по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% — до 754,7 миллиона долларов, говорится в отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,85 доллара против 3,39 доллара годом ранее. Выручка Moody's выросла на 17%, до 2,3 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 1,025 миллиарда долларов, что на 13% выше показателя сопоставляемого периода.

По итогам второго квартала чистая прибыль Moody's увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,5% — до 377,9 миллиона долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,94 доллара против 1,61 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 17%, до 1,175 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 534 миллиона долларов, что на 16% больше, чем годом ранее.

"Выручка агентства во втором квартале выросла на 17% в результате хороших финансовых показателей работы Moody's Analytics и приобретенного агентством Bureau van Dijk (голландского агрегатора новостей — ред.). Также была зафиксирована рекордная выручка подразделения инвестиционного сервиса Moody's (Moody's Investors Service)", — приводятся в отчетности слова президента и главного исполнительного директора Moody's Рэймонда Макдэниэла (Raymond McDaniel).

"Кроме того, мы подтверждаем наши прогнозы на 2018 год по разводненной прибыли на акцию в диапазоне 7,2-7,4 доллара", — добавил он.

Компания Moody's Corporation, являющаяся материнской для рейтингового агентства Moody's, была основана в 1909 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.