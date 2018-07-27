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Чистая прибыль ExxonMobil в I полугодии выросла на 17%
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Чистая прибыль ExxonMobil в I полугодии выросла на 17% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтегазовой компании ExxonMobil по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,01 доллара против 1,73 доллара в первом полугодии 2017 года. Общая выручка и прочие доходы ExxonMobil выросли на 21% — до 141,7 миллиарда долларов.
При этом добыча углеводородов ExxonMobil в пересчете на нефтяной эквивалент в первом полугодии снизилась на 7%, до 3,77 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале показатель также сократился на 7%, до 3,647 миллиона баррелей в сутки.
По итогам второго квартала компания зафиксировала увеличение чистой прибыли на 18%, до 3,95 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,92 доллара против 0,78 доллара во втором квартале 2017 года. Общая выручка и прочие доходы компании выросли на 27% — до 73,5 миллиарда долларов. «На результаты второго квартала в основном повлияли ремонтные работы, призванные обеспечить надежность эксплуатации», — приводятся в релизе слова председатель и главного исполнительного директора компании Даррена Вудса (Darren Woods).
Он также отметил, что руководство недовольно темпами восстановления после операционных проблем, несмотря на то, что компания вернулась к полным мощностям добычи после февральского землетрясения в Папуа — Новой Гвинее. Это землетрясение вынудило компанию приостановить производство сжиженного природного газа (СПГ) на проекте PNG в стране по причине повреждений на своих объектах.
ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.
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