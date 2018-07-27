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Цены на сырьевые товары ударят по прибыли Procter & Gamble
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Цены на сырьевые товары ударят по прибыли Procter & Gamble 

Investing.com Россия 55 минут назад
Investing.com — UBS и Jefferies понизили рейтинг Procter & Gamble (NYSE:PG) из-за роста цен на сырьевые товары.
В заметке клиентам Jefferies понизила рейтинг P&G и рекомендует просто удерживать акции компании.12-месячный целевой уровень стоимости акций также был понижен на 5% до $79.
Банк UBS также понизил свой рейтинг до нейтрального, но оставил прогноз стоимости на уровне $83.
Jefferies назвала растущие цены на сырьевые товары «значительным фактором давления» на P&G, отметив, что за последние 12 месяцев ее расходы выросли на 15%.
Это является проблемой, поскольку P&G не сможет переложить эти издержки на потребителей в текущей ценовой среде.
UBS заявила, что рост цен заставит P&G снизить свой прогноз прибыли на 2019 год ниже согласованного прогноза аналитиков.
За последние 12 месяцев акции P&G подешевели на 11%. Ожидается, что компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 31 июля.
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