Цены на сырьевые товары ударят по прибыли Procter & Gamble

Investing.com — UBS и Jefferies понизили рейтинг Procter & Gamble (NYSE:PG) из-за роста цен на сырьевые товары.

В заметке клиентам Jefferies понизила рейтинг P&G и рекомендует просто удерживать акции компании.12-месячный целевой уровень стоимости акций также был понижен на 5% до $79.

Банк UBS также понизил свой рейтинг до нейтрального, но оставил прогноз стоимости на уровне $83.

Jefferies назвала растущие цены на сырьевые товары «значительным фактором давления» на P&G, отметив, что за последние 12 месяцев ее расходы выросли на 15%.

Это является проблемой, поскольку P&G не сможет переложить эти издержки на потребителей в текущей ценовой среде.

UBS заявила, что рост цен заставит P&G снизить свой прогноз прибыли на 2019 год ниже согласованного прогноза аналитиков.

За последние 12 месяцев акции P&G подешевели на 11%. Ожидается, что компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 31 июля.