Акции Twitter упали на 17%

Акции Twitter упали на сообщениях о сокращении месячной аудитории

Акции Twitter Inc. упали на 17% на премаркете, после того как компания сообщила, что месячная аудитория принадлежащей ей сети микроблогов сократилась на 1 млн во II квартале, и спрогнозировала дальнейшее сокращение числа пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

Число активных пользователей в месяц (monthly active users) сети микроблогов Twitter сократилось до 335 млн с 336 млн в I квартале, хотя в годовом выражении показатель вырос на 2,8%.

Компания ожидает, что число активных пользователей в месяц вновь сократится в текущем квартале. Twitter связывает это с активизацией усилий по очистке платформы, включая борьбу со спамом и фейковыми аккаунтами, а также с ужесточением правил по соблюдению конфиденциальности в Европе.

"Мы уверены, что это в лучших долгосрочных интересах платформы и позволит обеспечить долгосрочный рост, поскольку мы улучшаем качество общественных дискуссий в Twitter", — отметила компания в сообщении для акционеров.

В то же время Twitter выделила число активных пользователей в день (daily active users) как лучший показатель успеха. Компания заявила, что среднее количество пользователей с ежедневной активностью учетной записи увеличилось на 11% в годовом выражении. Двузначный показатель роста в годовом выражении зафиксирован седьмой квартал подряд. Однако компания не раскрывает абсолютные значения этого показателя.

Чистая прибыль Twitter во II квартале составила $100,1 млн, или $0,13 на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $116,5 млн, или $0,16 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Twitter сообщает о чистой прибыли третий квартал подряд.

Скорректированная прибыль составила $0,17 на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали $0,16 на акцию.

Выручка компании в апреле-июне увеличилась на 24% до $710,5 млн, превысив средний прогноз аналитиков, составлявший $697,3 млн Выручка за рубежом подскочила на 44% в годовом выражении, тогда как продажи в США, на крупнейшей рынке компании, увеличились на 10%.

Доходы от рекламы выросли на 23% в годовом выражении и составили $601 млн Акции Twitter на премаркете к 15:22 мск сократили падение до 11,8%.

Как сообщали "Вести. Экономика", в июне Twitter была включена в американский фондовый индекс S&P 500. Компания заменила в индексе производителя семян и сельскохозяйственной химической продукции Monsanto Co.