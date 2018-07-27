Суд разрешил главе «Нафтогаза» не оплачивать штраф в 300 миллионов долларов

Первого марта Коболев сообщил, что фискальная служба Украины (ГФС) наложила на него штраф на сумму почти 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный «Газпромом» в Донбасс. Руководитель службы пообещал разобраться со штрафом главы «Нафтогаза». Позднее начальник энергетической таможни Игорь Пиковский заявил, что штраф предъявлен не персонально Коболеву, а компании, которую он возглавляет. Коболев обжаловал штраф в суде.

"Отменить постановление начальника Энергетической таможни ГФС Пиковского И. А. от 27 февраля 2018 года… о признании лица 5 (Коболева — ред.), председателя правления открытого акционерного общества «Национальная акционерная компания» Нафтогаз Украины", виновным в совершении нарушения таможенных правил… (Отменить — ред.) наложение на лицо 5 административного взыскания в виде штрафа в размере… 7,027 миллиарда гривен (более 263 миллионов долларов)", — говорится в решении суда.

Кроме того, суд принял решение закрыть дело о нарушении таможенных правил, открытое в отношении Коболева. Однако он отказался закрыть аналогичное дело в отношении самой компании «Нафтогаз».

Отмечается, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.