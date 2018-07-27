Twitter существенно рухнул в цене

Очередной рекорд: акции Twitter в один момент упали в цене на 21%

Столь значительное падение произошло после информации о потере сервисом более миллиона своих пользователей.

Акции сервиса микроблогов Twitter за один день обвалились на торгах на 21%. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, столь значительное падение произошло после информации о потере сервисом более миллиона своих пользователей. Эксперты связывают этот ущерб с новой политикой Twitter, которая предполагает борьбу с «агрессивными постами» и пресечение деятельности фейковых аккаунтов.