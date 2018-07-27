Twitter существенно рухнул в цене

Столь значительное падение произошло после информации о потере сервисом более миллиона своих пользователей.
Акции сервиса микроблогов Twitter за один день обвалились на торгах на 21%. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, столь значительное падение произошло после информации о потере сервисом более миллиона своих пользователей. Эксперты связывают этот ущерб с новой политикой Twitter, которая предполагает борьбу с «агрессивными постами» и пресечение деятельности фейковых аккаунтов.
Ранее стало известно о рекордном обвале акций другого популярного социального сервиса — Facebook. Акции крупнейшей социальной сети упали в цене на 24% за один день, лишив основателя компании Марка Цукерберга почти семнадцати миллиардов долларов. По словам специалистов, это падение связано с негативными ожиданиями относительно роста количества пользователей сервиса.