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Суд Киева простил главе «Нафтогаза» штраф в $260 млн
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Суд Киева отменил штраф главе «Нафтогаза» в $260 млн 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подольский районный суд Киева отказал Энергетической таможне государственной фискальной службы (ГФС) Украины оштрафовать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 7 млрд гривен (более $260 млн).
1 марта Коболев заявил, что ГФС предъявила ему два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у компании "Газпром", для неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда же в фискальной службе дали разъяснения, что штраф на сумму 8,3 млрд гривен выписан компании "Нафтогаз" за нарушение таможенных правил, а не персонально Коболеву. 23 марта глава "Нафтогаза" обжаловал постановления ГФС в административном суде Киева.
"Закрыть дело о нарушении таможенных правил в связи с отсутствием в действиях [Коболева] состава правонарушения, предусмотренного статьей 485 Таможенного кодекса Украины", — говорится в постановлении суда от 23 июля размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Однако суд оставил в силе вторую часть постановления ГФС, предусматривающий штраф в размере 1,3 млрд гривен ($48,5 млн). Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его провозглашения.
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