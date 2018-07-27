ЦБ попросил признать банкротом банк «Советский»

Банк России подал в суд Санкт-Петербурга заявление о признании банкротом банка "Советский". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.
Банк проходил процедуру финансового оздоровления с 2015 года.
Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов выбрало в качестве банка-приобретателя части имущества и обязательств банка "Советский"Московский кредитный банк.
Как стало известно, Московский кредитный банк должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка "Советский" не позднее 17 июля 2018 года.
По величине активов банк "Советский" на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе России.