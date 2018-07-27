ЦБ попросил признать банкротом банк «Советский»

Центробанк подал заявление о признании банкротом банка «Советский»

Банк проходил процедуру финансового оздоровления с 2015 года.

Как стало известно, Московский кредитный банк должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка "Советский" не позднее 17 июля 2018 года.