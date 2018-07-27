ЦБ: Сбербанк в I полугодии более чем в 2 раза увеличил наличную валюту в кассе

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии 2018 года более чем в два раза увеличил объем наличной валюты в кассе — до 251,5 миллиарда рублей на 1 июля со 127,8 миллиарда рублей на 1 января, свидетельствует отчетность крупнейшего российского банка, опубликованная на сайте ЦБ. При этом объем наличных рублей в кассе сократился на 30,7%, или на 44,6 миллиарда рублей, до 100,9 миллиарда рублей. Доля валюты в кассе Сбербанка выросла с 46,8%, до 71,4%.

Вместе с ним существенно увеличили объем наличной валюты в кассе ВТБ — на 36,6% и Газпромбанк — на 59,9%. В сумме в этих трех банках объем наличной валюты в кассе вырос на 223,8 миллиарда рублей.

В целом по банковской системе объем наличной валюты в кассе вырос за первое полугодие на 38,5%, или на 242 миллиарда рублей. Большая часть этого прироста была обеспечена Сбербанком, ВТБ и ГПБ.

"Сбербанк в первом полугодии 2018 года в плановом порядке приблизил отношение объема наличной валюты в кассе к валютной составляющей своего баланса к среднему значению по банковской системе России . В настоящее время данное отношение по банковской системе составляет около 5%, а у Сбербанка — около 4%", — прокомментировали РИА Новости увеличение показателя в пресс-службе Сбербанка.

Начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий отметил, что резкий рост объема наличной валюты в кассе Сбербанка произошел в апреле 2018 года — на 111 миллиардов рублей, или на 73,7%.

Год назад Сбербанк за первое полугодие 2017 года, напротив, сократил почти в два раза объем наличной валюты в кассе — до 48,8 миллиарда рублей на 1 июля с 97,4 миллиарда рублей на 1 января.

Эксперт объяснил рост объема наличной валюты в кассах крупнейших банков ростом спроса на наличную валюту, возросшего из-за очередной волны антироссийских санкций. Также фактором роста объема наличной валюты в кассах крупнейших банков мог стать и чемпионат мира по футболу.