«Автоваз»: после истечения оферты может быть принудительный выкуп долей миноритарных акционеров

АвтоВАЗ опубликовал сильные результаты за 1п18 по МСФО, показывающие уверенный рост бизнеса, дальнейшее повышение прибыльности и продолжающееся сокращение долговой нагрузки. Мы по-прежнему полагаем, что после истечения в конце августа оферты на добровольный выкуп акций у миноритариев, вероятнее всего, будут проведены принудительный выкуп и делистинг компании.

Выручка в 1п18 увеличилась на 31% г/г, до 135 млрд руб., чему способствовали рост объемов выпуска, изменения в структуре продаж и повышение цен. EBITDA выросла почти втрое по сравнению с уровнем годичной давности, до 11 млрд руб., в том числе за счет продолжающейся оптимизации затрат. Благодаря этим факторам в сочетании с сокращением долга и снижением процентных платежей чистая прибыль за период достигла почти 3 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 4,4 млрд руб. годом ранее.

Чистый долг сократился до 67 млрд руб. (4,3x EBITDA за посл. 12 мес.) против 85 млрд руб. (10x EBITDA за посл. 12 мес.) по состоянию на конец 2017 г., что в значительной степени было обусловлено докапитализацией компании ее основными акционерами в отчетный период. К тому же, как сообщила компания, продолжается обсуждение с Ростехнологиями возможности прощения долга в размере 21 млрд руб.