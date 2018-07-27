Стали известны сроки выхода Украины на газовое самообеспечение

Украина сможет сама обеспечивать себя газом минимум через 10 лет при сохранении уровня потребления и стабильности политической и фискальной систем, заявил аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Александр Собко

«Последние годы Украине удалось стабилизировать падение и даже немного нарастить добычу до 20,8 млрд кубических метров на фоне снижения потребления до 28,4 млрд кубометров. Таким образом, для выхода на самообеспечние, необходимо добывать самостоятельно около 8 млрд кубических метров (при условии, что экономика не будет расти)», — передает РИА «Новости» слова Собко.

По его словам, в теории, данного роста Украина сможет достичь за 10 лет, при условии стабильной и фискальной систем в стране, чего, по данным эксперта, пока не наблюдается.

Он отметил, что в настоящее время на Украине постоянно спорят между собой предприятия, работающие в сфере газодобычи, что не способствует новым вложениям со стороны частных инвесторов. Также остается неясной ситуация с уровнем рентных платежей.

Отвечая на вопрос, какие поставки газа из России на Украину имел в виду премьер-министр страны Владимир Гройсман , если они не осуществляются с 2015 года, эксперт предположил, что, возможно, тот считает реверсный газ по происхождению российским, пересекшим украинскую границу.

«По мнению некоторых наблюдателей, часть так называемого «реверсного» газа вообще отбирается, даже не доходя до западных границ. Соответственно, прекращение транзита через Украину, или падение объемов, может привести к тому, что необходимого объема газа, поставляемого европейскими трейдерами на Украину «по реверсу» уже не будет, или же ценовые условия станут еще менее привлекательными», — рассказал Собко.