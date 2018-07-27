Министерство торговли и промышленности ведёт переговоры с Россией о регистрации и последующем экспорте «Совальди»

Министерство торговли и промышленности Египта стремится зарегистрировать в России препарат «Совальди», предназначенный для лечения пациентов с гепатитом C, в рамках подготовки к его экспорту на российский рынок.

Согласно официальным источникам в министерстве, которые дали интервью «Аль-Маль», египетская сторона начала переговоры с российским профильным министерством по этому вопросу, апеллируя к успешному опыту использования египетского препарата в лечении гепатита С.

Источники в министерстве добавили, что переговоры, проводимые египетской стороной, которую представляют Управление по развитию экспорта, Департамент торговых соглашений, Торговое представительство, Совет по экспорту фармацевтической продукции и компания, производящая препарат, касаются специальных требований российских импортёров, которые будут доведены до сведения производящей препарат компании наряду с информацией относительно объёмов продукции, в котором нуждается местный рынок.

Министерство торговли намерено увеличивать экспорт на 10% в год. Для всех коммерческих представительств был разработан план по увеличению экспорта в Африку и арабские страны на 20%, на 5% — в Соединенных Штатах Америки Европейском союзе и на 10% — в Азии.

В течение первой половины этого года ненефтяной экспорт Египта увеличился на 14% и достиг 12,75 миллиарда долларов, по сравнению с 11,215 миллиарда долларов за тот же период в прошлом году, согласно заявлению министра торговли и промышленности Амру Нассара, сделанному в минувший понедельник.

Нассар отметил, что египетский экспорт на рынок Европейского союза в первой половине этого года вырос на 18%, достигнув 3,657 миллиарда долларов, по сравнению с 3,96 миллиарда долларов за тот же период в 2017 году. Экспорт в арабские страны увеличился на 5% и сегодня равен 4,779 миллиарда долларов, по сравнению с 4,54 миллиарда долларов.

По словам министра, экспорт на рынок Соединенных Штатов увеличился на 11%, составив 705 миллионов долларов, по сравнению с 637 миллионами долларов, в то время как экспорт на африканские рынки (за исключением арабских стран) увеличился на 27% и составил 756 миллионов долларов по сравнению с 596 миллионами в прошлом.

Компании, работающие на местном рынке, начали производить первый египетский аналог американского препарата «Совальди» для лечения гепатита С в 2015 году после одобрения со стороны Министерства здравоохранения и выбора названия препарата, после чего были проведены клинические исследования под надзором Управления по контролю за лекарственными препаратами.

Маджид Джордж, председатель Совета по экспорту фармацевтической продукции похвалил усилия министерства по экспорту препарата Совальди, пояснив, что для этого потребуется одобрение международных компаний, производящих соответствующее сырье и поставляющих его в Египет, в соответствии с принципом защиты интеллектуальной собственности.

Он сказал, что международные компании поставляют Египту сырье, используемое для производства «Совальди» по цене на 95% ниже цен других производителей на мировом рынке при условии, что препарат будет продаваться на местном рынке. Что касается его экспорта, то этот вопрос требует одобрения в первую очередь со стороны компаний.

Экспорт продукции фармацевтической промышленности в период с января по май этого года вырос до 191 миллиона долларов, по сравнению с 180 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 6%.