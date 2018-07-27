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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 73,34 рубля
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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 73,34 рубля
Деловая газета «Взгляд»
36 минут назад
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Деловая газета "Взгляд"
Банк России
установил официальные курсы валют на выходные и понедельник; евро снизился на 47,39 копейки — до 73,3442 рубля.
Доллар вырос на 2,55 копейки — до 62,9726 рубля, передает
РИА «Новости»
.
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