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На Кубани в I полугодии оборот общественного питания вырос на 2%
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На Кубани в I полугодии оборот общественного питания вырос на 2% 

Деловая газета. Юг 44 минуты назад
Фото: Деловая газета.Юг
Оборот общественного питания в Краснодарском крае за первые шесть месяцев 2018 года составил 29,4 млрд рублей, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает Краснодарстат.
При этом оборот предприятий, основным видом деятельности которых является общественное питание, в I полугодии увеличился на 10,1% до 4,6 млрд рублей.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», оборот розничной торговли на Кубани в январе-июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, показал рост 2,6%, увеличившись до 597 млрд рублей. Оборот оптовой торговли в I полугодии 2018 года составил 775,4 млрд рублей, что в товарной массе на 2,5% больше, чем в январе-июне 2017 года.
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