Россельхозбанк на Алтае профинансировал посевную более чем на 1,7 млрд руб

По итогам первого полугодия 2018 года Россельхозбанк предоставил аграриям двух Алтаев кредитную поддержку на проведение сезонных работ в объёме более 1,78 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода 2017 года более чем на 17%. С момента запуска механизма льготного кредитования 131 сельхозпредприятий региона оформили в Россельхозбанке кредиты на сезонные работы на сумму более 1,67 миллиарда рублей по льготной ставке.

В первом полугодии между Россельхозбанком и сельхозпредприятиями заключено 170 кредитных договоров.

Значительную финансовую поддержку в текущем году Россельхозбанк оказал предприятиям малого и среднего бизнеса региона. Данной категории заемщиков предоставлено кредитов по льготной ставке на сумму более чем 1,1 млрд рублей.

«На сегодняшний день Россельхозбанк играет большую роль в развитии экономики Алтайского края Республики Алтай , особенно в главной отрасли региона — сельском хозяйстве. Вовремя оказанная финансовая помощь алтайским сельхозпроизводителям является одним из важнейших условий для качественного проведения сезонных работ и получения аграриями высокого урожая», — отметил директор Алтайского регионального филиала Владимир Богданов