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Россельхозбанк на Алтае профинансировал посевную более чем на 1,7 млрд руб
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Россельхозбанк на Алтае профинансировал посевную более чем на 1,7 млрд руб 

АиФ — Алтай 47 минут назад
По итогам первого полугодия 2018 года Россельхозбанк предоставил аграриям двух Алтаев кредитную поддержку на проведение сезонных работ в объёме более 1,78 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода 2017 года более чем на 17%. С момента запуска механизма льготного кредитования 131 сельхозпредприятий региона оформили в Россельхозбанке кредиты на сезонные работы на сумму более 1,67 миллиарда рублей по льготной ставке.
В первом полугодии между Россельхозбанком и сельхозпредприятиями заключено 170 кредитных договоров.
Значительную финансовую поддержку в текущем году Россельхозбанк оказал предприятиям малого и среднего бизнеса региона. Данной категории заемщиков предоставлено кредитов по льготной ставке на сумму более чем 1,1 млрд рублей.
«На сегодняшний день Россельхозбанк играет большую роль в развитии экономики Алтайского края и Республики Алтай, особенно в главной отрасли региона — сельском хозяйстве. Вовремя оказанная финансовая помощь алтайским сельхозпроизводителям является одним из важнейших условий для качественного проведения сезонных работ и получения аграриями высокого урожая», — отметил директор Алтайского регионального филиала Владимир Богданов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АиФ — Алтай: последние новости
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