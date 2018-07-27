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Чистая прибыль Starbucks выросла в 1,8 раза
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Чистая прибыль Starbucks за 9 месяцев 2017-18 фингода выросла в 1,8 раза 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 1 июля) составила 3,763 миллиарда долларов, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя за 2016-2017 фингод, следует из отчетности компании.
Прибыль на обыкновенную акцию составила 2,67 доллара против 1,43 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 10% — до 18,416 миллиарда долларов. За полугодие компания открыла 1,381 тысячи новых кофеен.
По итогам третьего квартала чистая прибыль сети кофеен увеличилась на 23% в годовом выражении, до 852,5 миллиона долларов. Прибыль на обыкновенную акцию составила 0,61 доллара против 0,47 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в отчетном периоде на 11%, до 6,310 миллиарда долларов. В третьем квартале компания открыла 511 новых кофеен.
Компания объясняет рост выручки в частности приобретением оператора заведений Starbucks в Китае East China и других активов, закрытием чайных магазинов Teavana, продажей чайной сети Tazo, а также благоприятным валютным курсом.
Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 1 июля 2018 года, компания Starbucks Corporated управляет сетью из 28,72 тысячи кофеен и магазинов.
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