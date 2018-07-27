«Россельхозбанк» погасил евробонды на $1,3 млрд

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Входящий в пятерку крупнейших российских банков «Россельхозбанк» в срок погасил евробонды на $1,3 млрд

"РСХБ в безусловном порядке погасил еврооблигации на сумму $1,3 млрд в полном объеме… Выбывшие ресурсы были замещены привлеченными средствами клиентов (основной объем) и средствами, привлеченными с валютно-денежного рынка", — сообщает «Россельхозбанк». Первый замглавы внутреннего казначейства «Россельхозбанка» Сергей Харинов заявил ранее, что находящемуся под западными санкциями госбанку предстоит в 2018 г. большой объем погашений еврооблигаций, но валютные поступления на эти цели уже захеджированы. В обращении остается один выпуск еврооблигаций РСХБ на $500 млн с погашением в 2023 г.