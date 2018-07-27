Ростовский банк «Кредит Экспресс» обжалует решение о банкротстве 

Ростовский банк «Кредит Экспресс» собирается обжаловать решение Арбитражного суда о признании банкротом. Как следует из материалов, опубликованных на портале суда, финансовая организация подала апелляцию.
Напомним, 15 марта Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс», а позже подал иск о банкротстве. Поводом к таким шагам регулятора стало то, что в банке выявили нарушения требований дйствующего законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помимо этого, ранее сообщалось, что «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которое было назначено конкурсным управляющим банка, выплатит вкладчикам 1,26 млрд руб. В ходе исследования финотчетности «Кредит Экспресс» эксперты выявили полумиллиардную недостачу средств. По данным на 1 марта ООО КБ «Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе страны по сумме активов.