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Банкам запретят продавать субординированные облигации физлицам
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Банкам запретят продавать субординированные облигации физлицам 

Газета.Ru 1 час назад
Банк России намерен запретить кредитным организациям продавать субординированные облигации неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Сделки с субординированными облигациями, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются субординированные облигации, cмогут совершаться только квалифицированными инвесторами, являющимися или признанными таковыми в соответствии с законодательством России", — заявили в ЦБ.
Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Минфин рассчитывает на возвращение интереса инвесторов к ОФЗ в третьем квартале 2018 года.
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