Уолл-Стрит массово повышает прогнозы стоимости акций Alphabet 

Investing.com — Сильный отчет Alphabet (NASDAQ:GOOGL) за второй квартал заставил компании с Уолл-стрит повысить целевые уровни стоимости акций управляющей компании Google.
По данным FactSet, по крайней мере два десятка компаний повысили свои 12-месячные таргеты.
Susquehanna Financial Group повысила свой целевой уровень на 20%. Согласно данным FactSet, ее прогноз в $1500 также является самым высоким среди игроков с Уолл-Стрит.
Однако, прогнозы ряда других компаний лишь немногим уступают столь оптимистичной оценке.
Прогнозы Stifel, Jefferies, JP Morgan и KeyBanc Capital Markets также превышают отметку $1400.
По данным FactSet, из 44 фирм, участвующих в капитале Alphabet, 40 склонны покупать акции компании. Оставшиеся четыре рекомендуют удерживать эти акции.
В прошлом году акции Alphabet выросли на 30%.
С текущей рыночной капитализацией в размере $860 миллиардов это третья по величине компания в Америке.