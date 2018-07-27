Уолл-Стрит массово повышает прогнозы стоимости акций Alphabet

Investing.com — Сильный отчет Alphabet (NASDAQ:GOOGL) за второй квартал заставил компании с Уолл-стрит повысить целевые уровни стоимости акций управляющей компании Google

По данным FactSet, по крайней мере два десятка компаний повысили свои 12-месячные таргеты.

Susquehanna Financial Group повысила свой целевой уровень на 20%. Согласно данным FactSet, ее прогноз в $1500 также является самым высоким среди игроков с Уолл-Стрит.

Однако, прогнозы ряда других компаний лишь немногим уступают столь оптимистичной оценке.

Прогнозы Stifel, Jefferies, JP Morgan и KeyBanc Capital Markets также превышают отметку $1400.

По данным FactSet, из 44 фирм, участвующих в капитале Alphabet, 40 склонны покупать акции компании. Оставшиеся четыре рекомендуют удерживать эти акции.

В прошлом году акции Alphabet выросли на 30%.

С текущей рыночной капитализацией в размере $860 миллиардов это третья по величине компания в Америке.