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Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов
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Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов 

Банки.ру 1 час назад
На данном этапе завершено юридическое и операционное присоединение банка «Рост» к банку «Траст». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
На завершающей стадии находится консолидация непрофильных активов на балансе создаваемого банка. Разработаны все структурные решения, получены необходимые корпоративные и акционерные согласования. Объем портфеля банка превысит 2 трлн рублей.
Акционером банка непрофильных активов с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. Еще 2% останутся у банка «Открытие» и владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций.
Возглавит банк непрофильных активов член правления банка «Открытие» Александр Соколов.
«Под руководством Александра Соколова продолжится работа с портфелем непрофильных активов — внедрение лучших международных практик в части выстраивания работы с портфелем просроченной корпоративной задолженности и принятых БНА активов — предприятий реального сектора, требующих финансового и операционного оздоровления», — отмечается в сообщении.
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