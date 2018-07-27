Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов

На данном этапе завершено юридическое и операционное присоединение банка «Рост» к банку «Траст» . Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

На завершающей стадии находится консолидация непрофильных активов на балансе создаваемого банка. Разработаны все структурные решения, получены необходимые корпоративные и акционерные согласования. Объем портфеля банка превысит 2 трлн рублей.

Возглавит банк непрофильных активов член правления банка «Открытие» Александр Соколов

«Под руководством Александра Соколова продолжится работа с портфелем непрофильных активов — внедрение лучших международных практик в части выстраивания работы с портфелем просроченной корпоративной задолженности и принятых БНА активов — предприятий реального сектора, требующих финансового и операционного оздоровления», — отмечается в сообщении.