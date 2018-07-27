Объем вкладов населения в банках Московского региона в мае вырос на 0,2%

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк ) в мае 2018 года увеличился на 0,2%, до 12 007,8 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость данного показателя в совокупных пассивах кредитных организаций выросла с 22,7% до 23%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) уменьшился на 0,7%, до 13 349,4 млрд рублей. В анализируемом периоде произошло увеличение рублевой составляющей как депозитов физических лиц — с 74% до 74,2%, так и депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 66,4% до 66,9%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 5,8%, до 6 049,7 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде увеличился (с 10,8% 01.05.2018 до 11,6% на 01.06.2018).