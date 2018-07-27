Группа «Сумма» прокомментировала планы о возможной продаже активов

Группа «Сумма» рассматривает поступающие к ней предложения о продаже активов, сообщила RNS официальный представитель группы Екатерина Гришковец.

«Мы всегда рассматриваем любые предложения, которые поступают, и сами рассматриваем те, что нам кажутся интересными», — сказала она.

Кроме того, Гришковец уточнила, что группа планирует самостоятельно развивать компанию «Открытый порт Находка» (ОПН).

«Информация о предстоящей сделке по ОПН не соответствует действительности. У нас было несколько предложений, однако они нас не устроили, и мы планируем развивать проект самостоятельно», — сказала Гришковец, комментируя публикацию в газете «Ведомости» о возможной продаже ОПН.

Издание сообщило, что структуры Дмитрия Босова ведут переговоры с «Суммой» о продаже ОНФ. По данным источников газеты, также активами интересовался и Роман Троценко . Порт оценен в 1,45 млрд руб.

Среди других активов группы, в том числе пакеты акций в компаниях группы НМТП, в транспортной группе Fesco, «Объединенной зерновой компании», в строительной компании «Стройновация». При этом в настоящее время в арбитражном суде Москвы рассматривается дело о банкротстве одной из основных компаний группы Fesco.