Группа «Сумма» прокомментировала планы о возможной продаже активов 

Группа «Сумма» рассматривает поступающие к ней предложения о продаже активов, сообщила RNS официальный представитель группы Екатерина Гришковец.
«Мы всегда рассматриваем любые предложения, которые поступают, и сами рассматриваем те, что нам кажутся интересными», — сказала она.
Кроме того, Гришковец уточнила, что группа планирует самостоятельно развивать компанию «Открытый порт Находка» (ОПН).
«Информация о предстоящей сделке по ОПН не соответствует действительности. У нас было несколько предложений, однако они нас не устроили, и мы планируем развивать проект самостоятельно», — сказала Гришковец, комментируя публикацию в газете «Ведомости» о возможной продаже ОПН.
Издание сообщило, что структуры Дмитрия Босова ведут переговоры с «Суммой» о продаже ОНФ. По данным источников газеты, также активами интересовался и Роман Троценко. Порт оценен в 1,45 млрд руб.
Среди других активов группы, в том числе пакеты акций в компаниях группы НМТП, в транспортной группе Fesco, «Объединенной зерновой компании», в строительной компании «Стройновация». При этом в настоящее время в арбитражном суде Москвы рассматривается дело о банкротстве одной из основных компаний группы Fesco.
Ранее сообщалось, что совладельцы группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов арестованы по подозрению в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.