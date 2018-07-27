ЦБ запретит физическим лицам покупать субординированные облигации банков

"Сделки с субординированными облигациями, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются субординированные облигации, cмогут совершаться только квалифицированными инвесторами, являющимися или признанными таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации ", — предусматривает проект указания Банка России.

Такой подход, по мнению регулятора, позволит ограничить риски неквалифицированных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы оценить все последствия приобретения таких инструментов.