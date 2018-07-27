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ЦБ запретит физическим лицам покупать субординированные облигации банков
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ЦБ запретит физическим лицам покупать субординированные облигации банков 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк России ограничит продажу субординированных облигаций банков физическим лицам, следует из проекта указания регулятора, опубликованного на сайте.
"Сделки с субординированными облигациями, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются субординированные облигации, cмогут совершаться только квалифицированными инвесторами, являющимися или признанными таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации", — предусматривает проект указания Банка России.
Такой подход, по мнению регулятора, позволит ограничить риски неквалифицированных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы оценить все последствия приобретения таких инструментов.
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