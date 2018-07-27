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Потоки фондов: сбалансированная картина в России — нейтрально
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Потоки фондов: сбалансированная картина в России — нейтрально 

Прайм 42 минуты назад
Без учета единственного российского фонда, показавшего отток в размере $91 млн на прошлой неделе, потоки фондов в российских финансовых активах продолжили балансировать около нуля. Инвесторы по-прежнему относятся к облигациям развивающихся рынков чуть лучше, чем к акциям.
EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Чистые совокупные оттоки из российских активов со стороны фондов акций и облигаций составили $80 млн против нулевого значения на предыдущей неделе.
Потоки фондов акций:
— Только Россия: ОТТОКИ $90 млн (против $10 млн на предыдущей неделе) — вторая неделя оттоков
— Совокупно: ОТТОКИ $110 млн (против $70 млн на предыдущей неделе) — вторая неделя оттоков
Потоки фондов облигаций:
— Только Россия: незначительные притоки (против $10 млн на предыдущей неделе) — 14 недель небольших притоков
— Совокупно: ПРИТОКИ $30 млн (против $70 млн на предыдущей неделе) — третья неделя притоков
Акции: Все оттоки пришлись на один крупный фонд, инвестирующий в российские акции. Российские акции продолжили терять деньги вторую неделю подряд после саммита США-Россия, состоявшегося в прошлый понедельник. Более детальный анализ показывает, что все оттоки из инвестирующих в Россию фондов в размере $90 млн пришлись на один крупный российский фонд. Таким образом, оттоки из России за неделю можно скорее считать разовым событием, в то время как оттоки с развивающихся рынков практически прекратились. Оттоки из всех EM фондов за неделю составили $634 млн — самый низкий недельный чистый отток за это лето.
Облигации: Небольшие притоки в облигации развивающихся рынков продолжились. Российские облигации получили поддержку в форме притоков третью неделю подряд. Позитивная динамика стала следствием главным образом улучшения отношения инвесторов к бондам развивающихся рынков как к классу активов: все фонды, инвестирующие в долговые бумаги EM, показали за неделю притоки в размере $511 млн Июль может стать вторым самым сильным месяцем для EM бондов в текущем году, однако до результата января ему далеко.
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