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Продажи L'Oreal снизились на 0,2%
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Продажи L'Oreal в I полугодии снизились на 0,2% 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Reuters
Французский производитель парфюмерии и косметики L'Oreal по итогам первого полугодия 2018 года снизил объем продаж в годовом выражении на 0,2%, до 13,39 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
При этом рост сопоставимых продаж зафиксирован на уровне 6,6%. Продажи потребительских товаров в отчетном периоде снизились на 4%, профессиональных продуктов — на 6,2%. Аналогичный показатель по косметике L'Oreal Luxe при этом вырос на 5,9%.
По итогам второго квартала продажи L'Oreal увеличились на 0,7% — до 6,61 миллиарда евро, а сопоставимые продажи выросли на 6,3%.
L`Oreal — французская компания, лидер мирового рынка парфюмерии и косметики. Основана в 1909 году химиком Эженом Шуллером. Штаб-квартира располагается в пригороде Парижа.
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