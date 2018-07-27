Чистая прибыль Eni в I полугодии выросла более чем вдвое

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской Eni SpA, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2018 года составила 2,198 миллиарда евро, что в 2,2 раза превышает показатель годичной давности, говорится в финансовой отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 0,61 евро против 0,27 евро в первом полугодии 2017 года. Выручка увеличилась почти на 7,6% в годовом выражении — до 36,909 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде выросла на 5% — до 1,865 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По итогам второго квартала чистая прибыль Eni достигла 1,252 миллиарда евро против 18 миллионов евро в аналогичном периоде годом ранее. Прибыль на акцию составила 0,35 евро против нулевой прибыли на акцию во втором квартале 2017 года. Выручка увеличилась на 19% — до 18,842 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде выросла на 5% — до 1,863 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Положительный эффект на показатели компании оказал, в том числе, рост цен на нефть. Средняя стоимость нефти марки Brent в первом полугодии была примерно на 36% выше аналогичного показателя 2017 года, составив 70,55 доллара за баррель. Во втором квартале цена нефти Brent была выше на 49% год к году — 74,35 доллара за баррель.

Eni планирует увеличить среднесуточную добычу углеводородов по итогам года на 4% — до 1,9 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день при цене на нефть в 60 долларов за баррель. Компания предполагает объем капиталовложений в текущем году на уровне 7,7 миллиарда евро. Eni добавляет, что по итогам отчетного периода чистый долг компании опустился ниже отметки 10 миллиардов евро, что стало самым низким показателем за последние 11 лет.