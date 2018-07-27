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Квартальная прибыль Amazon впервые превысила $2 млрд
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Квартальная прибыль Amazon впервые превысила $2 млрд 

Ведомости 23 минуты назад
Фото: dp.ru
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon увеличил чистую прибыль во втором квартале 2018 г. почти в 13 раз. Показатель впервые превысил $2 млрд Об этом сообщает Financial Times. Компании удалось нарастить чистую прибыль, в том числе благодаря росту показателей профильного бизнеса розничной торговли.
В пресс-релизе Amazon отмечается, что чистая прибыль в апреле-июне выросла до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась почти на 40% — с $37,96 млрд до $52,90 млрд
Операционная прибыль компании в минувшем квартале также увеличилась почти пятикратно, с $628 млн до $2,98 млрд
Сейчас Amazon фактически объединяет два крупных бизнеса: огромную торговую империю, которая обычно демонстрирует минимальную рентабельность или даже убыток, и меньшее по объему, но высокорентабельное облачное подразделение — Amazon Web Services (AWS).
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