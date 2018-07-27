ЦБ утвердил главу банка проблемных активов

«Банк непрофильных активов возглавит член правления банка "Открытие" Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента-председателя правления банка "Траст" утверждена ЦБ РФ», — следует из сообщения.

В пресс-службе добавили, что руководивший всеми процессами создания банка непрофильных активов Юрий Адамович покидает «Открытие».

В кредитной организации добавили, что акционером банка непрофильных активов с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора, 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее в апреле председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов анонсировал создание банка непрофильных и проблемных активов на базе банка «Траст» в июле 2018 года.

18 июля совет директоров «Открытия» предложил выделить из банка отдельную организацию — «Банк Открытие Специальный», а затем присоединить ее к банку «Траст».