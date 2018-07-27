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ЦБ утвердил главу банка проблемных активов
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ЦБ утвердил главу банка проблемных активов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк непрофильных и проблемных активов, выделенный из банка «Открытие», возглавит член правления «Открытия» Александр Соколов, следует из сообщения пресс-службы «Открытия».
«Банк непрофильных активов возглавит член правления банка "Открытие" Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента-председателя правления банка "Траст" утверждена ЦБ РФ», — следует из сообщения.
В пресс-службе добавили, что руководивший всеми процессами создания банка непрофильных активов Юрий Адамович покидает «Открытие».
В кредитной организации добавили, что акционером банка непрофильных активов с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора, 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее в апреле председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов анонсировал создание банка непрофильных и проблемных активов на базе банка «Траст» в июле 2018 года.
18 июля совет директоров «Открытия» предложил выделить из банка отдельную организацию — «Банк Открытие Специальный», а затем присоединить ее к банку «Траст».
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