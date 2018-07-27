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Банк непрофильных активов возглавит член правления банка «Открытие» Александр Соколов
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Банк непрофильных активов возглавит член правления банка «Открытие» Александр Соколов 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов возглавит член правления банка «Открытие» Александр Соколов, говорится в сообщении «Открытия».
В нем также отмечается, что основные этапы формирования банка непрофильных активов завершены.
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