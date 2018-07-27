Завершены основные этапы формирования Банка непрофильных активов 

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Банк «ФК Открытие» завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов (БНА), его возглавит член правления банка «ФК Открытие» Александр Соколов, говорится в сообщении кредитной организации.
"Банк «Открытие» завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов. На сегодняшний день успешно и в изначально заявленные сроки закончен ключевой этап формирования БНА — юридическое и операционное присоединение банка «Рост» к банку «Траст». Создана операционная платформа для последующей эффективной деятельности БНА", — сказано в релизе.
"Банк непрофильных активов возглавит член правления банка «Открытие» Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента-председателя правления банка «Траст» утверждена ЦБ РФ", — отметили в «ФК Открытие».