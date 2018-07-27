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Выручка Renault от участия в «АвтоВАЗе» в I полугодии выросла на 14%
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Выручка Renault от участия в «АвтоВАЗе» в I полугодии выросла на 14% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault от участия в "АвтоВАЗе" в первом полугодии 2018 года увеличилась в годовом выражении на 14,4%, до 1,477 миллиарда евро, говорится в отчете французской компании.
В России объем продаж автомобилей группы Renault в первом полугодии составил 240,728 тысячи единиц, рыночная доля компании в стране составила 28,3%, что на 0,4 процентного пункта превышает показатель годичной давности. Компания Renault указывает, что мировой объем продаж автомобилей марки Lada в минувшем полугодии составил 186,526 тысячи единиц, что на 24% превышает показатель годичной давности.
"В первом полугодии российский рынок вырос на 18,2%. Россия остается для группы Renault вторым по величине рынком. Группа увеличила здесь продажи на 19,7%, и восемь ее моделей вошли в рейтинг топ-15 легковых автомобилей. Более чем одна из каждых четырех продаваемых в России машин в 2017 году была Renault или Lada", — отмечает компания. Компания ожидает роста российского автомобильного рынка в 2018 году более чем на 10%.
При этом чистая прибыль группы Renault сократилась в первом полугодии на 19%, до 1,952 миллиарда евро, а общая выручка группы составила 29,957 миллиарда евро, увеличившись на 1,4% в годовом выражении. Прибыль в пересчете на акцию составила 7,24 евро против 8,85 евро годом ранее.
Мировой объем продаж автомобилей группы Renault в минувшем полугодии составил 2,07 миллиона единиц, что на 9,8% выше, чем годом ранее. В Европе компания реализовала 1,07 миллиона автомобилей, из них 389,216 тысячи приходится на Францию. При этом группа Renault ждет роста мирового автомобильного рынка в текущем году на 3% по сравнению с 2017 годом. Европейский рынок, по прогнозам компании, увеличится на 1,5%.
Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа «АвтоВАЗ» входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО «АвтоВАЗ» и в Ижевске — ООО «Лада Ижевск».
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