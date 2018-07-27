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6,5 миллиардов рублей поступило в государственную казну от подмосковных приставов
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6,5 миллиардов рублей поступило в государственную казну от подмосковных приставов 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Николай Коновалов, главный судебный пристав Московской области, сообщил, что судебные приставы Подмосковья за полгода взыскали в бюджеты различных уровней порядка 6,5 миллиарда рублей.
Сумма взысканных средств выросла на 21% по сравнению с прошлым годом.
Выросла и сумма взысканных долгов по налоговым платежам — 4,2 миллиарда рублей (в первом полугодии прошлого года она составила 2,6 миллиарда рублей).
За первые шесть месяцев текущего года на исполнении подмосковных приставов приходилось порядка 3,6 миллионов исполнительных производств. Средняя нагрузка на одного судебного пристава составила 5 тысяч исполнительных производств и в среднем каждый из них взыскал 25 миллионов рублей.
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