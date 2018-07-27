Власти Югры вновь повысили объемы налоговых льгот 

Объем налоговых льгот, предоставляемых правительством Югры региональным налогоплательщикам, в 2017 году составил 11,9 млрд рублей — на 2,31 млрд рублей больше, чем в 2016-м. Соответствующие данные содержатся в аналитической записке о результатах оценки эффективности преференций, вынесенной сегодня на заседание правительства округа. Как говорится в документе, в целом господдержку в виде льгот в Югре получают в общей сложности 61 категория налогоплательщиков. В прошлом году ими воспользовались 484 организации. При этом доля всех преференций в объеме доходов консолидированного бюджета округа в 2017 году составила 5,5%. Этот показатель по итогам прошлого года составил 217,8 млрд рублей. Основную долю в общем объеме преференций составляют льготы по налогу на прибыль организаций: в 2017 году они достигли 8,61 млрд рублей (6,25 млрд рублей в 2016 году) при общем поступлении налога в бюджет округа на сумму 45,19 млрд рублей. Поступления налога на имущество организаций выше — 60,61 млрд рублей по итогам 2017 года, — однако сумма налоговых льгот значительно меньше и составляет лишь 3,21 млрд рублей. Как говорится в документе, львиная доля налоговых льгот (в общей сложности 97,2%, т.е. 11,5 млрд рублей) направлена на сохранение стабильности и экономического роста в регионе. «Несмотря на неблагоприятное влияние внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры итоги производственно-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, использовавших льготу по налогу на прибыль, за 2017 год в целом характеризуются положительными результатами. Налоговая база выросла относительно показателя за 2016 год на 72,8 млрд рублей или на 27,6% и составила 336,4 млрд рублей. Прирост в основном обеспечен пользователями льготы по налогу на прибыль — владельцами лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения углеводородного сырья», — подчеркивается в аналитической записке. Отметим, по данным департамента финансов округа, основные получатели преференций в лице нефтегазовых компаний используют высвободившиеся средства для инвестиций в производство (4,96 млрд рублей в 2017 году), геологоразведку (843,2 млн рублей), на ввод нового оборудования, объектов и мощностей (690 млн рублей) и выполнение программ по поддержке основных фондов (397,4 млн рублей).
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