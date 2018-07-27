Чистая прибыль BASF в I полугодии снизилась на 1%

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE по итогам первой половины 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1% и составила 3,159 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода сократилась до 3,44 евро с 3,49 евро годом ранее. Выручка компании составила 33,428 миллиарда евро, что на 1% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По итогам второго квартала чистая прибыль составила 1,48 миллиарда долларов, уменьшившись на 1% в годовом выражении. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода сократилась до 1,61 евро с 1,63 евро годом ранее. Выручка компании составила 16,782 миллиарда евро, что на 3% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

"В течение первой половины 2018 года значительно возросли риски в мировой экономике, чему способствовали геополитические события и торговые конфликты между США Китаем , а также между США и Европой. Мы внимательно следим за этими событиями и потенциальным воздействием на наш бизнес", — говорится в сообщении компании. По прогнозу BASF, продажи за 2018 год будут незначительно выше прошлого года.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, численность сотрудников группы превышает 115 тысяч человек.

В начале декабря 2017 года немецкая BASF и LetterOne Фридмана объявили о подписании протокола о намерениях, предусматривающего слияние дочерних предприятий — Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет работать под названием Wintershall DEA. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2018 года. Предполагается, что на первоначальном этапе 67% акций Wintershall DEA будут принадлежать BASF, 33% — LetterOne.