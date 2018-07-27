ЦБ отозвал лицензии на страхование и перестрахование у СК «Опора»

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования у страховой компании «Опора», сообщается в материалах регулятора.

"Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления… действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов", — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что в связи с отзывом лицензий страховая компания «Опора» обязана принять в соответствии с законодательством РФ решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

АО «Страховая компания „Опора“ осуществляет страховую деятельность с 1996 года. До 2015 года она называлась ОАО „Страховая компания „Отечество“ и ОАО „Открытие страхование“. Уставный капитал СК на сегодняшний день составляет 1,1 миллиарда рублей.

Кроме того, регулятор приостановил действие лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера ООО „Страховой брокер „Оливия“. Данное решение принято в связи с неисполнением компанией в установленный срок предписаний Банка России. Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений в соответствующие договоры, влекущих за собой увеличение обязательств.