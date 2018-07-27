Центробанк отозвал лицензии у страховщика «Опора»

Банк России отозвал ряд лицензий у страховой компании «Опора». На такие меры ЦБ пошел в связи с тем, что компания не смогла в срок устранить выявленные ранее нарушения, передает ТАСС

В частности, у СК «Опора» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования (за исключением страхования жизни), добровольного имущественного страхования, страхования по ОСАГО, гражданской ответственности владельца опасного объекта, страхования ответственности перевозчика. Кроме того, отозвана лицензия компании на осуществление перестрахования. Банк России 6 июля приостанавливал действие этих лицензий страховой компании, которая нарушала требования ЦБ к финансовой устойчивости и платежеспособности.

СК «Опора» работает на рынке с 1996 года и до 2015 года была известна под названиями «Отечество» и «Открытие страхование». Уставный капитал «Опоры» составляет 1,1 млрд рублей. «Опора» входит в состав структур Александра Кондратенкова, в последние годы активно совершала сделки M&A (слияние и поглощение) и приобретала портфели страховщиков.