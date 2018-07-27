Ещё
Чистая прибыль JCDecaux упала на 22%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль JCDecaux упала на 22% 

Sostav.ru 57 минут назад
Фото: Sostav.ru
Фотография: JCDecaux UK  Французский оператор наружной рекламы JCDecaux, которому принадлежит 25% Russ Outdoor, опубликовал финансовые результаты за первое полугодие. Скорректированная выручка компании снизилась на 0,5%, до 1,6 млрд евро. Органический рост выручки составил 4%, причем во втором квартале он ускорился до 4,9%. В третьем квартале группа ожидает органического роста выручки на 7%.
Прибыль от основной деятельности упала на 16%, до 214 млн евро. Показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) сократился на 28% и по итогам полугодия составил 82,8 млн евро. JCDecaux закончил полугодие с чистой прибылью в размере 57,5 млн евро (-22,4%).
Глава компании Жан-Шарль Деко отметил, что негативное влияние на выручку оказало колебание курса валют. Зато развитие цифровых форматов обеспечило заметный органический рост во втором квартале. Сейчас на digital приходится 18,6% всех доходов оператора, и рост наблюдается во всех сегментах: +38,4% — уличная мебель, +17,6% — транспорт, +22,7% — билборды.
Неожиданное прекращение контракта на размещение информационных панелей в Париже негативно сказалось на показателях сегмента «уличная мебель» и снизило операционную маржу компании. На рентабельность JCDecaux также повлияли запуск глобальной платформы VIOOH — сервиса для планирования и programmatic продаж инвентаря — и создание нового подразделения Data Division.
Sostav.ru: последние новости
Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России Mail.Ru Group нарастила рекламную выручку на 37% ФНС сообщила о налоговых нарушениях в «Плеер.ру»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ492
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя28
В Крыму нашли ядерное оружие58
Магазинам грозит массовое изъятие продуктов18
Массовая драка депутатов попала на видео98
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
00:29
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение