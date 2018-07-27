Чистая прибыль JCDecaux упала на 22%

Фотография: JCDecaux UK Французский оператор наружной рекламы JCDecaux, которому принадлежит 25% Russ Outdoor, опубликовал финансовые результаты за первое полугодие. Скорректированная выручка компании снизилась на 0,5%, до 1,6 млрд евро. Органический рост выручки составил 4%, причем во втором квартале он ускорился до 4,9%. В третьем квартале группа ожидает органического роста выручки на 7%.

Прибыль от основной деятельности упала на 16%, до 214 млн евро. Показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) сократился на 28% и по итогам полугодия составил 82,8 млн евро. JCDecaux закончил полугодие с чистой прибылью в размере 57,5 млн евро (-22,4%).

Глава компании Жан-Шарль Деко отметил, что негативное влияние на выручку оказало колебание курса валют. Зато развитие цифровых форматов обеспечило заметный органический рост во втором квартале. Сейчас на digital приходится 18,6% всех доходов оператора, и рост наблюдается во всех сегментах: +38,4% — уличная мебель, +17,6% — транспорт, +22,7% — билборды.

Неожиданное прекращение контракта на размещение информационных панелей в Париже негативно сказалось на показателях сегмента «уличная мебель» и снизило операционную маржу компании. На рентабельность JCDecaux также повлияли запуск глобальной платформы VIOOH — сервиса для планирования и programmatic продаж инвентаря — и создание нового подразделения Data Division.