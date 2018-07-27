ЦБ отозвал лицензии у СК «Опора»

Центральный банк России отозвал лицензии страховой компании «Опора» на осуществление ряда видов страхования. Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора.

Причиной отзыва лицензии стало неустранение выявленных ЦБ нарушений в установленный срок.

У страховщика были отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, перестрахования СК «Опора».