Чистая прибыль Danone за I полугодие выросла на 23,5% 

МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S. A. за первое полугодие 2018 года увеличила чистую прибыль на 23,5% в годовом выражении, до 1,204 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Прибыль на акцию составила 1,87 евро против 1,57 евро годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 31,2%, до 1,089 миллиарда евро.
Объем продаж увеличился на 2,4%, до 12,498 миллиарда евро, рост сопоставимых продаж (like-for-like) составил 4%.
Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино», «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма» и другие.