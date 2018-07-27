Чистая прибыль Danone за I полугодие выросла на 23,5%

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S. A. за первое полугодие 2018 года увеличила чистую прибыль на 23,5% в годовом выражении, до 1,204 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,87 евро против 1,57 евро годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 31,2%, до 1,089 миллиарда евро.

Объем продаж увеличился на 2,4%, до 12,498 миллиарда евро, рост сопоставимых продаж (like-for-like) составил 4%.