Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 4,5 раза

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия 2018 года составила 4,163 миллиарда долларов, что в 4,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,34 доллара против 1,87 доллара за шесть первых месяцев 2017 года. Продажи компании при этом выросли на 41,1%, до 103,928 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала прибыль Amazon составила 2,534 миллиарда долларов, что в 12,9 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 5,07 доллара против 0,4 доллара годом ранее. Эксперты ожидали прибыль в размере 2,5 доллара за акцию. Продажи компании за отчетный период составили 52,886 миллиарда долларов, увеличившись на 39,3%.

По словам финдиректора Amazon Брайана Олсавски (Brian Olsavsky), слова которого приводит телеканал CNBC, увеличение прибыли во многом было обусловлено ростом двух бизнесов компании — облачных технологий и рекламы. От традиционного розничного бизнеса Amazon получает небольшую маржу, сказал финдиректор.

По итогам третьего квартала 2018 года компания ожидает рост продаж на 23-31% в годовом выражении, до 54-57,5 миллиарда долларов.