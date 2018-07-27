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Amazon уделал Facebook
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Amazon уделал Facebook 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon увеличил чистую прибыль во втором квартале 2018 года почти в 13 раз, причем показатель впервые превысил два миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что улучшить показатели чистой прибыли удалось в основном за счет роста показателей облачного бизнеса и рекламы. Профильный бизнес розничной торговли также продемонстрировал положительную динамику.
В апреле-июне чистая прибыль выросла до 2,5 миллиарда долларов — за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 197 миллионов долларов. Операционная прибыль увеличилась почти в пять раз, с 628 миллионов долларов до 2,98 миллиарда долларов. Объем выручки компании вырос с 37,96 миллиарда долларов до 52,90 миллиарда — почти на 40 процентов.
FT отмечает, что квартальный отчет Amazon с рекордными показателями появился на фоне разочаровывающей отчетности Facebook. После ее публикации акции компании Марка Цукерберга рухнули, а потери компании составляют около 130 миллиардов долларов.
Негативное влияние оказали данные о снижении темпов роста выручки Facebook, которые оказались хуже прогнозов. Сам Цукерберг потерял три позиции в рейтинге самых богатых людей мира.
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса в июле достигло рекордных 150 миллиардов долларов — он является самым богатым человеком в современной истории.
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