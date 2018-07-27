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Долги россиян, которые будут взысканы по суду, выросли до 4,4 трлн рублей
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Долги россиян, которые будут взысканы по суду, выросли до 4,4 трлн рублей 

BFM.RU 1 час назад
Россияне накопили 4,4 трлн рублей долгов, по которым принято судебное решение о взыскании, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Из них почти 40% приходится на обязательства перед банками.
При этом средний размер долга снизился на 2,3 тыс. рублей и составил 92,2 тыс. рублей. ФССП ведет учет по всем обязательствам населения, включая неплатежи за коммунальные услуги, алименты, налоги и кредиты, по которым получено судебное решение о взыскании.
В этом году активно растет число исполнительных производство из-за обязательств по ЖКУ. По данным ФССП, в январе–мае на исполнении судов находилось 3,2 млн таких производств, год назад их было 2,7 млн И это несмотря на то, что за пять месяцев граждане погасили долги за коммунальные услуги на 10,6 млрд рублей.
При этом задолженность перед банками по-прежнему составляет около 40% от всей суммы, по которой принято судебное решение о взыскании — 1,7 трлн рублей. В I квартале эти долги оценивались в 1,8 трлн рублей.
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