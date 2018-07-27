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Сшили спецодежду, продают со скидкой: в Кургане неизвестные навязывают жителям газовое оборудование
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Сшили спецодежду, продают со скидкой: в Кургане неизвестные навязывают жителям газовое оборудование 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Сотрудники компании «Газпром газораспределение Курган» не ходят по квартирам и не продают оборудование, напоминают в компании
В Курганской области по квартирам жителей снова стали ходить неизвестные граждане, которые представляются работниками якобы «Газовой службы», просят пустить их в квартиры, осматривают плиты и предлагают купить за 6 тысяч рублей сигнализатор загазованности, который покажет утечку газа в квартире. В противном случае горожанам угрожают штрафами и скачком цен на эти самые газоанализаторы, если не установить их прямо сейчас. Об этом рассказала пресс-служба компании АО «Газпром газораспределение Курган», куда поступают жалобы от жителей. Их вводит в заблуждение и спецодежда неизвестных людей — она похожа на реальные костюмы сотрудников курганского отделения «Газпрома».
В компании поясняют, что сигнализаторы загазованности — это всего лишь детекторы-индикаторы вредных веществ в воздухе помещений и они никак не помогут уловить утечку газа. Поэтому и покупать его не нужно.
— Сотрудники компании «Газпром газораспределение Курган» одеты в фирменную спецодежду сине-голубого цвета с логотипом компании и имеют при себе служебное удостоверение, которое обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья. Поэтому, прежде чем впустить представителя газовой службы, проверьте его служебное удостоверение с названием компании, должностью, фотографией, печатью и подписью, — советуют в компании и напоминают телефоны, по которым можно уточнить, кто стучится в дверь. Телефон аварийно-диспетчерской службы — 04, с сотового — 104
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